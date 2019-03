Basilicata al centrodestra | Salvini | «7 a 0 alla sinistra» Di Maio | M5S prima forza

Basilicata - la vittoria del centrodestra : Bardi batte Trerotola : "Fatta la storia" | In un anno tracollo dei Cinquestelle : Dopo Abruzzo e Sardegna, terza vittoria consecutiva per il centrodestra alle Regionali. Berlusconi esulta su Twitter. Male i Cinquestelle, che comunque restano prima forza politica, e, anche, il Pd che si consola con le liste civiche "democratiche"

Elezioni in Basilicata - la Regione va al centrodestra. Bardi : «Scelto il cambiamento». Crolla il M5S L’analisi - Cosa ci dice questo voto : Affluenza del 53,58%. I risultati a due terzi delle sezioni scrutinate: Bardi al 42.4%; Trerotola al 34.2%; Mattia (M5s) al 19.3% e Tremutoli (sinistra) al 3.9%

Basilicata : il centrodestra vince le regionali - M5s dimezza i voti delle politiche : Dopo Abruzzo e Sardegna, anche la Basilicata va al centrodestra. La regione era guidata dal centrosinistra da 24 anni, ma lo scandalo delle che ha portato all’addio dell’ex governatore Pittella ha pesato molto come la questione ambientalista sull’estrazione del petrolio in regione. Già a metà delle sezioni scrutinate il candidato governatore Vito Bardi del centrodestra era avanti con oltre il 42% delle preferenze. Carlo Trerotola del ...

