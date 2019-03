Torna Alberto Angela con «Meraviglie» e su Rai1 fa ancora centro

Alberto Angela Torna in TV con 'Meraviglie' : Alberto Angela ritorna in prima serata su Rai 1 con il suo programma Meraviglie. Un viaggio lungo la penisola italiana che, a partire dal 12 marzo, porterà i telespettatori a scoprire i luoghi più suggestivi e le storie più famose presenti nel nostro Paese. Dal Palazzo ducale di Mantova, passando per Piazza Navona a Roma, fino ad arrivare nell'incantevole Costiera Amalfitana, Alberto Angela racconterà le caratteristiche più sorprendenti dei ...