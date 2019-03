ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Nelle ultime settimane abbiamo messo sotto torchio ladi MSI, unameccanica dotata degli switch Cherry MXlanciata sul mercato alcuni mesi fa dal produttore taiwanese.Dal punto di vista delMSI presenta un prodotto abbastanzacaratterizzato da tasti “esposti” (ossia non contenuti in una cornice) su un fondo in alluminio satinato; sul bordo superiore destro trovano posto dei pulsanti multimediali, utili se non fosse che il loro posizionamento non li rende facilmente distinguibili durante il normale uso della, mentre sul retro troviamo una banda rossa con posizionata (appena sotto i tasti multimediali) una porta usb di “servizio”, assenti connettori per le cuffie.Come ognida gaming al giorno d’oggi, anche lapresenta la possibilità di personalizzarne l’aspetto ...

Cascavel47 : MSI Vigor GK80 Silver: un tastiera solida e con un design interessante, da rivedere i software… -