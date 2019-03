Juventus | bilancio in perdita | ma con l' arrivo di Cristiano Ronaldo i ricavi aumentano

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) L'diallaha evidentemente incrementato le ambizioni sportive della società di Agnelli, con l'obiettivo oramai dichiarato di ritornare ad alzare la Champions League, dopo ben 23 anni dall'ultima vittoria allo 'Stadio Olimpico' di Roma, quando i bianconeri sconfissero ai rigori l'Ajax.L'investimento oneroso dovuto all'acquisto del portoghese non è però dovuto solamente a questioni prettamente sportive: ci sono motivi economici che hanno spinto Agnelli a pagare quasi 100 milioni di euro per uno dei giocatori più forti al mondo (se non il più forte), in quanto l'del portoghese, considerato un vero e proprio brand, ha favorito e sta favorendo anche la crescita delle vendite associate al merchandising. A tal proposito, è interessante lo studio effettuato da 'La Gazzetta dello Sport' in merito ai bilanci delle società di Serie A, ed in questo ...

