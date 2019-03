Julian Alaphilippe ha vinto la 110ª edizione della Milano-Sanremo

Milano-Sanremo 2019 : trionfo da padrone di Julian Alaphilippe in volata - ottavo Vincenzo Nibali : Era il grande favorito e ha trionfato in una maniera eccezionale: Julian Alaphilippe è il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale e oggi l’ha confermato, andandosi a prendere la prima Classica Monumento della carriera, la Milano-Sanremo. Oggi una giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato il gran lavoro della propria squadra per poi mettersi in proprio scattando sul Poggio e non perdendo la calma, ...

Tirreno Adriatico 2019 - Julian Alaphilippe : “Una grande vittoria con uno sprint che non avevamo preparato” : Il francese Julian Alaphilippe del team Deceuninck-Quick Step ha vinto la sesta, e penultima, tappa della Tirreno Adriatico, la Matelica-Jesi di 190 chilometri (clicca qui per la cronaca). Il classe 1992 ha piazzato uno sprint di grande intelligenza e potenza sul lungo rettilineo della cittadina marchigiana, anticipando i velocisti e non lasciando loro scampo negli ultimi metri. Per il nativo di Saint-Amand-Montrond il successo è arrivato in ...

Tirreno-Adriatico 2019 oggi (16 marzo) - quarta tappa : Foligno-Fossombrone. Percorso e favoriti. Julian Alaphilippe pronto a ripetersi : La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019 offrirà un finale molto duro, che si preannuncia spettacolare. I 221 km da Foligno a Fossombrone presentano infatti diversi strappi nella parte conclusiva in cui dovremmo vedere un nuovo confronto diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il Percorso, i favoriti e l’altimetria della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Percorso Prima parte senza particolari difficoltà altimetriche, poi dopo ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato tutto per vincere”. Adam Yates : “Faremo del nostro meglio per tenere la maglia” : Pronostici rispettati nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Sul traguardo di Pomarance è arrivata la vittoria di Julian Alaphilippe, che supportato da un grande condizione, ha saputo imporsi in volata sull’arrivo in salita. Adam Yates, che insieme ai compagni della Mitchelton-Scott aveva vinto la cronometro a squadre di ieri, è balzato invece al comando della classifica generale con un quinto posto. Andiamo quindi a scoprire le ...

Julian Alaphilippe - il nuovo idolo del ciclismo francese : Julian Alaphilippe, il nuovo idolo del ciclismo francese Sabato scorso si è tenuta la Strade Bianche, classica sempre più prestigiosa che vanta un albo d’oro ricco di stelle. A vincere l’edizione 2019 è stato Julian Alaphilippe, francese considerato uno dei migliori corridori della sua generazione. Andiamo a conoscerlo meglio. Il palmarès di Julian Alaphilippe Stiamo parlando di un ciclista che ha bruciato le tappe. Passato ...

Tirreno-Adriatico 2019 : i favoriti. Primoz Roglic e Julian Alaphilippe in prima fila. Tom Dumoulin - Geraint Thomas e Vincenzo Nibali ci provano : Tanti campioni al via della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico, che scatterà mercoledì con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Quest’anno la lotta per la maglia azzurra si preannuncia incerta, visto che il percorso non presenta salite lunghe, ma tani brevi strappi, e si adatta quindi a diversi tipi di corridori. Andiamo quindi a scoprire i principali favoriti per la classifica generale. Considerando il percorso e l’attuale stato di ...

Strade Bianche 2019 - Julian Alaphilippe : “Era il primo obiettivo della stagione - sono felicissimo” : Julian Alaphilippe ha confermato i favori dei pronostici e ha vinto le Strade Bianche 2019, il francese ha letto benissimo la classica dello sterrato e non ha sbagliato davvero nulla. Sull’ultimo strappo ha piazzato un affondo micidiale e ha così definitivamente spezzato la resistenza del coriaceo Jakob Fuglsang, regalando così l’ennesimo successo alla Deceuninck Quick-Step. Alaphilippe ha poi ha commentato a caldo il suo ...

Strade Bianche 2019 - Julian Alaphilippe trionfa da padrone davanti a Fuglsang e Van Aert. Italiani lontani : Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative: tattica perfetta e conclusione in trionfo per la Deceuninck – Quick Step che vede Julian Alaphilippe a braccia alzate in Piazza del Campo per la vittoria nelle Strade Bianche 2019. Il francese ha aspettato il momento giusto, ha seguito l’attacco di Jakob Fuglsang e poi, proprio negli ultimi 300 metri, è riuscito a sprintare. Alla prima partecipazione nella corsa toscana subito ...