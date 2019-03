I porti di Genova e Trieste sulla Via della Seta | di G Cerami

I porti di Genova e Trieste sulla Via della Seta : Il pericolo Pireo è scongiurato. I porti italiani non vengono venduti alla Cina come nel caso della Grecia, ma con gli accordi firmati oggi si gettano le basi per una stretta collaborazione con il paese del presidente Xi Jinping. Infrastrutture quindi, ma anche energia, agricoltura e start up sono alla base delle intese firmate oggi a Villa Madama tra Italia e Cina.Elicotteri in volo per tutta la durata dell'evento, massima sicurezza, ...

Cina-Italia - firmati gli accordi commerciali : ci sono i porti di Genova e Trieste : Roma - Nell'ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese ...

Accordi sui porti di Genova e Trieste e progetti per l'energia. Cosa dice il memorandum tra Italia e Cina : E' di circa 20 miliardi, a quanto si apprende, il valore "potenziale" dei dieci Accordi commerciali firmati questa mattina a Villa Madama. La cifra si riferisce quindi al valore delle intese italo-cinesi includendo il suo effetto "volano" dal punto di vista economico.Con aziende, enti e istituzioni, ecco le dieci intese italo-cinesi alla firma oggi: - Intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) e Bank of China ...

Così i colossi cinesi corteggiano i porti di Genova e Trieste : Genova e Trieste sono i porti italiani in prima linea per entrare a pieno titolo, anche con accordi di partnership, nei progetti italo-cinesi per la Belt & road initiative, Bri,. La nuova Via della ...

L'ombra della Cina sui porti di Genova e Trieste : L'ombra del Dragone si allunga sui porti di Genova e Trieste. Il Governo sta lavorando da diverse settimane al Memorandum d'intesa sull'adesione alla nuova Via della Seta, l'iniziativa strategica cinese per lo sviluppo di nuovi canali commerciali nel continente eurasiatico che fa gola all'Italia ma indispettisce gli alleati occidentali. L'obiettivo dell'esecutivo gialloverde è di arrivare pronti per la firma il 22 marzo, quando il ...

