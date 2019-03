Ha un orango drogato in valigia | turista fermato in aeroporto

today

(Di sabato 23 marzo 2019) Ilrusso è statodopo il passaggio sotto il metal detector all'di Bali: voleva portare l'a...

repubblica : Indonesia, trovato con un orango drogato in valigia: lo voleva come animale da compagnia [news aggiornata alle 08:3… - repubblica : Indonesia, trovato con un orango drogato in valigia: lo voleva come animale da compagnia - melinacugliari : RT @repubblica: Indonesia, trovato con un orango drogato in valigia: lo voleva come animale da compagnia [news aggiornata alle 08:33] https… -