Frascati | esplosione in una villetta | due morti e un ferito

(Di sabato 23 marzo 2019) La deflagrazione ha sventrato una casa a due piani: le vittime sarebbero padre e figlio. Si pensa a una fuga di gas

