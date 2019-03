Momo su YouTube in video di Peppa Pig e Fortnite : oltre la bufala - Tutti vogliono guadagnarci qualcosa? : Momo su YouTube è sbarcato prepotentemente negli ultimi giorni ma non, come qualcuno potrebbe pensare, per diffondere la sfida (challange) che spinge i giovanissimi all'autolesionismo e addirittura al suicidio. Oramai appurata, almeno per il momento, la natura di bufala di quanto riportato anche da molta stampa autorevole, dobbiamo pure sottolineare come il fenomeno (almeno da alcuni) sia stato sfruttato nel tentativo di tirare su qualche ...