Strutture mediche | consigli per uno sviluppo sostenibile

veronaeconomia

(Di venerdì 22 marzo 2019) La sanità, ad esempio, è uno di quei settori che tale rivoluzione ha travolto in ogni senso, spingendo vorticosamente questo mondo verso nuovi orizzonti che molto presto saranno rappresentati da una ...

MSF_ITALIA : #CycloneIdai - In #Mozambico si temono più di mille morti. La città di Beira, doveva avevamo dei progetti, è distru… - gabsroma : RT @MSF_ITALIA: #CycloneIdai - In #Mozambico si temono più di mille morti. La città di Beira, doveva avevamo dei progetti, è distrutta al 9… - RossellaSobrero : RT @Koinetica: ArzaMed è una piattaforma di gestione pazienti in cloud sicura e facile da usare che ha l’obiettivo di rendere migliori le e… -