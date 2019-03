Juve | che stoccata | “Mancata squalifica CR7? E’ la sconfitta del calcio”

Juventus e Napoli : le uniche italiane superstiti in Europa : ... che al suo esordio in Champions League ha macinato chilometri ed è stato in grado di abbinare qualità e quantità come pochi altri difensori esterni al mondo; nonché la prestazione da alieno di ...

Champions : Juventus - solo una multa per Ronaldo che sarà presente ai quarti : Dovrà pagare 'soltanto' una multa di 20.000 euro, certo per lui questo è un importo da centesimi di euro,, Cristiano Ronaldo, autore del gestaccio a fine partita contro l'Atletico Madrid. CR7 aveva ...

Ronaldo e le accuse di stupro - Nyt : “Juventus salta tournée in Usa per paura che venga arrestato per il caso Mayorga” : La Juventus non giocherà le partite della International Champions Cup negli Stati Uniti, bensì in Asia. Lo farà per evitare il rischio che Cristiano Ronaldo possa essere arrestato dalle autorità americane nell’ambito dell’indagine aperta a Las Vegas dopo le accuse di Kathryn Mayorga, la donna americana che ha raccontato di abusi subiti in una camera d’albergo nel 2009 e di essere stata pagata 375mila dollari ...

Juventus tournèe Asia : ecco le amichevoli della prossima estate : Juventus TOURNè Asia- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror” , la Juventus potrebbe prender parte alla prossima tournèe estiva in Asia. Come confermato nelle ultime ore, i bianconeri potrebbero evitare la solita tournèe in America a causa delle problematiche giudiziarie di Cristiano Ronaldo sul “caso stupro”. La Juventus potrebbe prendere parte alla tournèe in […] More

Il Chelsea pensa a scaricare Higuain - clamoroso ritorno alla Juve : Gonzalo Higuain potrebbe tornare clamorosamente alla Juventus. Secondo il Mirror, infatti, il Chelsea avrebbe deciso di tagliare l'attaccante argentino voluto da Sarri in quanto le sue prestazioni non convincono. I Bleus, così, rinuncerebbero sia alla possibilità di estendere il prestito di altri 12 mesi, sia all'opzione di riscatto. Il blocco del mercato, però, lascerebbe aperta ancora qualche chance per il bomber di restare a Londra. Ma il ...

Buffon - senti che stoccata dall’ex Juve : “E’ arrivata l’ora di smettere” : Intervistato ai microfoni di “Rai Radio 2”, l’ex portiere bianconero, Stefano Tacconi, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi di Buffon e dell’ultima papera in Champions League contro il Manchester United. L’ex Juve non le manda a dire e non usa giri di parole. Leggi anche: Chiesa Juventus, ora arriva […] More

La Top 11 d'inverno della Serie A secondo Opta. Fuori Juve e Roma - ma c'è un perchè : La migliore squadra del periodo invernale secondo i dati elaborati da Opta. Dal 22 dicembre ad oggi, dalla giornata numero 17 alla 28 la Top 11 è schierata in un ideale 3-4-3 in cui, a dominare, sono ...

Barcellona in pole per un difensore - ma è asta : anche la Juve su di lui : Il Barcellona non guarda solo all’attacco e alle possibili alternative a Luis Suarez. I blaugrana starebbero anche puntando alla difesa, magari con l’acquisto di un giovane che possa rappresentare il futuro della difesa catalana. In tal senso, le prossime settimane saranno decisive per Matthijs De Ligt, difensore centrale dell’Ajax. Il Mundo Deportivo sostiene che il giovanissimo dicianovenne di Amsterdam sogni un futuro ...

Juventus - Cristiano Ronaldo attira giocatori sul mercato : spunta anche Varane : L'investimento ingente per Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non è stato solo per motivi sportivi: l'arrivo del portoghese ha portato un incremento di vendite e quindi un miglioramento nel merchandising. Ma si sa, i campioni attirano anche altri campioni: è il caso di tanti giocatori, attualmente sul mercato, che vorrebbero trasferirsi alla Juventus per giocare con il loro idolo. Uno dei settori su cui la Juventus deve lavorare per la ...

Non c’è pace per Higuain - Chelsea poco convinto. Dall’Inghilterra sparano : “Potrebbe torna alla Juve” : Non c’è pace per Gonzalo Higuain. Da quando è andato via dalla Juventus, infatti, l’attaccante argentino non è riuscito a trovare un equilibrio che lo facesse rendere ai livelli cui ha abituato. Male al Milan, a gennaio è passato al Chelsea. Ma per il Mirror, anche in Inghilterra la sua esperienza non avrebbe vita lunga. Secondo il quotidiano inglese, addirittura, il numero 9 potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione. Il ...

Pistocchi : “La Juve eviterà la tournèe negli USA - ecco perchè” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare un importante retroscena riportato da “The New York Times“, il quale dichiara che la Juventus potrebbe evitare la prossima tournèe in America a causa delle accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Ronaldo, oggi il verdetto dell’UEFA: ecco cosa rischia […] More

E’ vero che la Juve non gioca - ma vince? Non in coppa : Si può vincere anche giocando bene E’ il paradosso di Allegri, che smentisce se stesso con l’Atletico e diventa incoerente col Genoa. gioca male, ma vince. Questo il refrain che ha accompagnato la Juve nel corso del campionato. vero. Ma niente a che vedere con la rimonta sull’Atletico, vinto alla tedesca, con forza, tecnica e gioco di squadra. Annullato e sterilizzato il “cholismo”, che quando esagera sembra entrare in una macchina del tempo. Un ...

De Ligt : Barca in pole - ma c'è anche la Juve : Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Matthijs De Ligt, difensore centrale dell'Ajax, che è fra gli obiettivi di diversi club europei. Il Mundo Deportivo sostiene che il ...

Pogba-Juventus - il francese via da Manchester : “Ecco dove vorrei andare” : Pogba-Juventus – Pogba ‘sogna’ il Real Madrid: fino a qualche mese fa il futuro del centrocampista francese sembrava sicuramente lontano dal Manchester United. L’addio di Mourinho e l’arrivo di Solskjaer ha cambiato le carte in tavola con l’ex Juventus che ha trascinato i ‘Red Devis’ ai quarti di Champions e li ha riportati su in classifica ed in lotta per le prime quattro […] More