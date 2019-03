Grazie dell’invito In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci ma

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Che dire di lei, di Indi. Che dire: è una canzone. Sì. Una bella canzone? Forse no. Un singolo che entra Papa (con fumata più plumbea che bianca) ed esce Cardinale, esce Cardinale nel ritornello e pure a gambe levate, percorrendo la Via della Conciliazione a rotta di collo e in affanno chiedendosi perché, tutto questo, dovesse capitare alle nostre orecchie.Si parte bene con la strofa, gradevole, con la doppia linea vocale che suggerisce i contorni da tracciare di quell'armonia citata nel testo e che sarà portata sul palco degli stadi a partire da giugno. Le due voci non si mescolano ma non è una novità,frenata non rende mentresembra a suo agio sulle parti più basse che introducono a un ritornello che ci mette di fronte a tanti perché.Brutto brutto brutto è il primo commento che viene in ...

OptiMagazine : Grazie dell'invito In questa nostra casa nuova di @LauraPausini e @BiagioAntonacci ma usciamo dalla porta di serviz… - Mat14_05 : @lesmo27 @MarcoCiarmatori @lorexpo27 @AndreaEttori @RINGERS4EVER Grazie dell’invito Beppe.. vediamo se riesco, comp… - dariazzo : RT @Cappe90: Ieri sono stato ospite di @TCE_radio con @dariazzo e @kcrossover2012 e tra una cazzata e l'altra penso di aver detto anche cos… -