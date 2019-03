Gabriel Garko ed Eva Grimaldi in vacanza insieme : Di nuovo insieme nonostante tutto: Gabriel Garko ed Eva Grimaldi si sono lasciati ormai da tempo, ma fra i due è rimasta una grande amicizia, così tanto che hanno deciso di partire in vacanza insieme. Lo rivela una foto pubblicata su Instagram in cui gli ex innamorati sorridono durante una vacanza in montagna. A postare lo scatto sulle Stories è stato Gabriele Rossi, ex gieffino e attore, ma soprattutto collega in tantissime fiction di successo. ...

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano : «Al cuor non si comanda mai» : Eva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia vanno a nozze. Lo annuncia l’attrice dal suo profilo Instagram: «Al cuor non si comanda mai», scrive, aggiungendo un cuore rosso. «Che rimanga un segreto», continua, «Imma Battaglia mi ha detto «Sì» e al momento lo sa solo Enzo ...

