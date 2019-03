Chiesto rinvio a giudizio per Lucano

La Procura di Locri ha Chiesto il rinvio a giudizio per Mimmo Lucano - sindaco di Riace : La Procura di Locri ha chiesto il rinvio a giudizio per Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, piccola città calabrese diventata negli anni un modello virtuoso di accoglienza dei migranti.Continua a leggere

Chiesto il rinvio a giudizio per Mimmo Lucano - sindaco sospeso di Riace : La Procura di Locri ha Chiesto il rinvio a giudizio per Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, attualmente sottoposto al provvedimento di divieto di dimora nel piccolo centro della Locride divenuto modello di accoglienza per i migranti. Lo scrive la Gazzetta del Sud.Assieme a Lucano la richiesta riguarda altri 29 indagati nell'operazione Xenia. L'udienza preliminare davanti al Gup di Locri Amelia Monteleone è fissata per il primo di ...

Brexit : Chiesto un rinvio al 30 giugno - la parola all'Europa | Trump : "La May non mi ha ascoltato" : La Camera dei Comuni con 334 no e soltanto 85 sì boccia l'emendamento che chiedeva un rinvio della Brexit per tenere un'altra consultazione dopo quella del 2016. Via libera invece via libera a un rinvio "breve" della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno.Dure critiche di Trump alla May

Chiesto rinvio di tre mesi per la Brexit Adesso la parola passa all’Europa : Il presidente americano contro la premier britannica: «sorpreso da come siano andati male i negoziati». La Camera dei Comuni, dopo aver bocciato l’accordo con Bruxelles e il «no deal» si prepara a chiedere più tempo

Si mette male per Mario Cipollini : Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ciclista : Guai seri in vista per Mario Cipollini: richiesto il rinvio a giudizio per l’ex ciclista italiano Mario Cipollini è finito sotto i riflettori, negli ultimi tempi, per episodi davvero spiacevoli. L’ex ciclista italiano è stato accusato dall’ex moglie di maltrattamenti e atti persecutori, oltre che di minacce nei confronti dell’attuale compagno di Sabrina Landucci. I verbali a disposizione dei giudici mostrano della ...

Chiesto rinvio a giudizio per Mario Cipollini per "stalking e maltrattamenti all'ex moglie" : L'ex campione di cliclismo dovrà presentarsi davanti al gup del tribunale di Lucca il prossimo 20 marzo

«Stalking e maltrattamenti all’ex» - Chiesto il rinvio a giudizio per Cipollini : L’ex campione di ciclismo dovrà presentarsi davanti al gup di Lucca per maltrattamenti in famiglia. Minacce anche al compagno della donna

Mario Cipollini : stalking - maltrattamenti e minacce all'ex/ Chiesto rinvio a giudizio : Mario Cipollini è accusato di stalking, maltrattamenti e minacce all'ex: Chiesto il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero di Lucca

Ciclismo - Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie : chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Sara Polino, pm di Lucca, ha chiesto che l’ex ciclista venga processato per Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 marzo, il celeberrimo velocista è accusato di Maltrattamenti in famiglia (rischia una pena da due a sei anni) e di atti persecutori (6 mesi-4 anni) nei confronti di Sabrina Landucci. Il Campione del ...

'Maltrattamenti nei confronti della ex moglie'. Chiesto il rinvio a giudizio per Cipollini : 'Maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie'. Dopo la chiusura delle indagini il pm di Lucca Sara Polino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini. L'...

Mario Cipollini - Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex campione : “Calci e pugni alla ex moglie” : La pm di Lucca, Sara Polino, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini, accusato di stalking e maltrattamenti ai danni dell'ex moglie, Sabrina Landucci. Gli episodi contestati risalirebbero alla fine del 2016, quando lo sportivo ha aggredito la donna "con pugni, schiaffi, calci, lesioni e minacce di morte". Il 20 marzo è attesa l'udienza preliminare davanti al gup.Continua a leggere

Finlombarda - Chiesto il rinvio a giudizio per 70 persone tra fisiche e giuridiche : La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per settanta persone, tra fisiche e giuridiche, nell’inchiesta con al centro gli ex vertici di Finlombarda, la società finanziaria “in house” di Regione Lombardia, e su un presunto sistema di corruzione che avrebbe riguardato le iniziative ‘Credito Adesso’ e ‘Made in Lombardy’ e il progetto ‘Minibond’, ossia tre strumenti di credito a medie e piccole ...

Tradeco - Chiesto il rinvio a giudizio per l'amministratore delegato Columella : Fissata l'udienza preliminare per il prossimo 6 giugno , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; FASANO - E' stato chiesto il rinvio a giudizio per Saverio Columella, amministratore ...

Fallimento Parma - Chiesto il rinvio a giudizio per 23 persone : Fallimento Parma – Bancarotta fraudolenta aggravata, bancarotta documentale, ma anche truffa e accesso abusivo al credito: sono questi i reati per cui la Procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per 23 persone per il crac del Parma Calcio, fallito ormai quasi quattro anni fa, nel marzo 2015. Il Parma sbarca su Spotify con […] L'articolo Fallimento Parma, chiesto il rinvio a giudizio per 23 persone è stato realizzato da Calcio ...