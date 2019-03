Bomber Piatek trascina la Polonia | entra e va in gol | regalando il successo ai suoi

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)in rete ieri con la Nazionale polacca vittoriosa contro l’Austria grazie proprio al gol del milanistato a gara in corsoha battuto un colpo anche in Nazionale, per rispondere alle critiche ricevute dopo un derby sottotono. Gli standard ai quali ha abituato critica e tifosi sono elevatissimi, tanto da portare a polemizzare già al primo passo falso del cvanti polacco. Come detto, ieri con la sua Nazionale è stato decisivo,ndo in campo al minuto 58 e realizzando una rete fondamentale per la vittoria polacca. Un tap-in da rapace d’area di rigore, ecco il video della rete dial 58’esimo e dopo 10 minuti porta in vantaggio la #contro l’#Austria: super #! pic.twitter.com/5f7daEykTR— Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) 21 marzo 2019L'articolola...

dominetmilan : @rossonerodello @Squawka @acmilan @GenoaCFC A parte gli scherzi, devo far impazzire tre o quattro persone malate di… - SimoneSolimano : @AntoVitiello Siamo al 21 marzo ed è a 30 gol stagionali #Piatek @acmilan #Bomber - stetho83 : @granataseby @ValerioDiStef91 @memethegoat @_schiaffino__ @enricos100 é piú forte Aguero o Lewa?sono imparagonabili… -