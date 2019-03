Zingaretti vede Speranza | si lavora a lista

Nicola Zingaretti vede Roberto Speranza e rilancia l'alleanza : Nicola Zingaretti incontra Roberto Speranza di Articolo 1 - i fuoriusciti dal Pd - e conferma l'alleanza per le amministrative in più comuni possibili, per allargare al massimo il campo progressista "contro la destra di Salvini". Nessuno pensa a un rientro nel Pd, assicurano i due leader, e per le Europee si pensa a un progetto che unisca le forze che fanno parte del Partito socialista europeo. La Basilicata insegna che un centrosinistra ...

Tav - Zingaretti vede Chiamparino : 'Primo atto importante da segretario del Pd' : Il primo appuntamento del neo-segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è a Torino, dove ha incontrato il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino. 'Primo atto importante da segretario del Pd', spiega ...

In Edicola sul Fatto del 4 Marzo : Primarie - si rivede il popolo Pd. E Zingaretti cancella i renziani : Primarie “Un milione e mezzo di voti”. Il Pd ai gazebo è ancora vivo Risvegli – Superata la soglia “limite” per il flop fissata a un milione. La macchina organizzativa tiene e non ci sono denunce di consensi pilotati e truppe cammellate di Paolo Dimalio Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio In che senso? “Non potremo mai allearci con i 5 Stelle, sarebbe come fare il pedofilo e andare con i bambini” (Silvio Berlusconi, presidente ...

Il comitato Zingaretti vede possibile un'affluenza alle primarie del Pd superiore al milione : Filtra grande ottimismo dal comitato Zingaretti. Il trend dell'affluenza delle proiezioni porta a immaginare un dato definitivo sopra al milione e mezzo di partecipanti. Nelle grandi città, a partire da Roma, viene superata affluenza del 2017. Un'ipotesi già trapelata nel pomeriggio, quando Gianni Dal Moro, deputato e rappresentante dell'organizzazione Pd, ha spiegato in collegamento dal Nazareno per Mezz'Ora in più su Rai3, che ...