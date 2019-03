Roma | si blocca la scala mobile | paura nella stazione della metro di Barberini

Sblocca cantieri - scontro sulle opere. Spariscono i fondi destinati a Roma : La Lega sarebbe riuscita, sempre con la sponda del ministero dell'Economia, a far saltare una serie di misure messe a punto da Toninelli e care ai Cinque Stelle. Sarebbe, per esempio, saltata la ...

Da Bruxelles a Roma qualcosa si sblocca in Banca d'Italia : Roma. A Palazzo Koch non avevano ancora finito di rallegrarsi per la vittoria, sia pur postuma, su Margrethe Vestager. Il tribunale della Ue ha dato ragione all'Italia: l'intervento nelle banche in ...

'Sblocca Cantieri' - Iorio : "Il Molise è fuori - la Giunta porti a Roma le istanze della Regione" : La questione, ha concluso, dovrà comunque essere portata in Consiglio regionale, in occasione del dibattito prossima approvazione del Documento di Economia e Finanza.

Roma - stop a soste selvagge : a processo chi parcheggia male e blocca passaggio : Sono un centinaio le segnalazioni che l'Atac ha fatto presente in Procura: da qui nasce la decisione dei pm di dichiarare guerra nei confronti di chi ostruisce il regolare passaggio degli autobus a Roma - si legge su Tgcom: motorini al centro della carreggiata, parcheggi in doppia fila e addirittura in terza.La maxi-indagineFino ad ora sarebbero dieci gli automobilisti coinvolti nella maxi-indagine: le violazioni sarebbero durate per circa 30 ...

Roma-Empoli 1-1 La Diretta Sblocca El Shaarawy - autogol di Juan Jesus : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Roma ed Empoli il programma della 27esima giornata di Serie A. I capitolini, per i quali c'è comunque almeno un quarto posto da conquistare in campionato, ...

L'opposizione di Roma blocca a Bruxelles il gasdotto dei record : Il pressing di tre Paesi che chiedono il rispetto degli impegni presi. L'Europa che osserva con impazienza gli sviluppi. Il governo che nicchia, prende tempo. Le due anime della maggioranza divise sul ...

Derby Lazio-Roma 1-0 La Diretta Caicedo sblocca la sfida dopo 12? : Si gioca alle ore 20.30 del sabato nella meravigliosa cornice dello stadio Olimpico uno dei due big match di questa 26esima giornata di campionato, il sentitissimo Derby di Roma tra la squadra...

Lazio-Roma - il graffio della ‘Pantera’ : Caicedo scarta Olsen e sblocca il derby [VIDEO] : L’attaccante della Lazio sblocca il risultato dopo un quarto d’ora, sfruttando l’assist di Correa e depositando alle spalle di Olsen Si sblocca dopo un quarto d’ora il derby di Roma, ci penda Felipe Caicedo a segnare l’1-0 per la Lazio sfruttando un grande assist di Correa. Schierato titolare per i problemi fisici di Immobile, l’attaccante biancoceleste ripaga Inzaghi con un gran gol, saltando Olsen in ...