Phil Harrison è sicuro che la latenza non sarà un problema per Stadia

(Di giovedì 21 marzo 2019)(la nuova proposta per il gaming in streaming di Google) si presenta come una piattaforma completamente digitale che richiederà una connessione internet costante per poter funzionare. Di conseguenza molti utenti si sono chiesti sesoffrirà di problemi legati alla(o lag), bene secondo il capo del progettoil lag nonunper la nuova piattaforma.Come riporta Gamespot,è moltodelle sue affermazioni, in quanto la compagnia sta investendo molto nelle infrastrutture che andranno a supportare"Questo è dovuto agli investimenti che stiamo facendo nell'hardware, nell'encoder del network di rete e nel modo in cui trasportiamo ciascun bit dal nostro data center a casa tua. Probabilmente ci sono dietro 100 diverse innovazioni che ci permettono di offrire tale qualità nell'esperienza di gioco."Leggi altro...

