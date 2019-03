Paola Caruso a Live Non è la d’Urso | l’appello a Francesco Caserta

Paola Caruso : "Voglio che mio figlio Michelino abbia un papà" (video) : La storia di Paola Caruso e del piccolo Michelino (non riconosciuto dal proprio papà) sbarca in prima serata. La showgirl calabrese, ospite di Live Non è la D'Urso, ha presentato, al pubblico italiano, il figlioletto:prosegui la letturaPaola Caruso: "Voglio che mio figlio Michelino abbia un papà" (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 marzo 2019 22:35.

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live per l'indifferenza dell'ex fidanzato : Paola Caruso sperava in un lieto fine, ma purtroppo l'ex fidanzato ha scelto di non presentarsi il giorno del parto, dando un nuovo dispiacere alla showgirl diventata celebre grazie alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questi mesi, la calabrese è stata protagonista di numerose interviste in cui spiegava di essere stata sedotta e abbandonata dall'imprenditore Francesco Caserta subito dopo aver scoperto di essere rimasta ...

Paola Caruso mamma - ecco la prima foto social col figlio Michele : Paola Caruso fa le presentazioni ufficiali del suo Michelino, nato domenica. Le prime immagini del bimbo sul magazine di “Pomeriggio Cinque”, che racconta anche il parto e tutte le emozioni della showgirl legate alla nascita del suo primo figlio, per il quale sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. Capelli neri e quanti, il piccolo è un concentrato di bellezza e bontà. Lo scatto è accompagnato da una tenera ...

Paola Caruso parla del parto piangendo : il papà non ha riconosciuto il bebè : Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato di Paola Caruso nel quale ha raccontato il suo parto piangendo. L'ex "Bonas" di Avanti un altro ha deciso di rivelare ai telespettatori di Canale 5 il lato oscuro di questa sua esperienza. La donna si è detta molto felice di essere diventata mamma, finalmente si è avverato il suo sogno. Tuttavia, l'unica nota stonata di tutta la vicenda ...

Domenica Live - Paola Caruso sul giorno del parto : “Caserta è stato…” : Paola Caruso svela cosa è accaduto con Francesco Caserta dopo il parto La puntata di oggi di Domenica Live si è conclusa con un videoclip in cui Paola Caruso ha parlato del giorno del parto avvenuto pochissimi giorni fa ed in cui ha nuovamente attaccato il padre del bambino Francesco Caserta. Paola Caruso ha infatti deciso di far entrare le telecamere del talk di Barbara d’Urso in esclusiva dentro la camera d’ospedale in cui ha ...