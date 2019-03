Metti una sera a cena con 1300 ragazzi e Beppe Fiorello a San Patrignano

Torna Xena la principessa guerriera in una serie a fuMetti : I fan di Xena la principessa guerriera potranno presto vedere la loro eroina Tornare in azione. Non si tratta, però, come molti speravano, di una nuova produzione televisiva. I piani di un reboot in forma di serie tv erano emersi nel 2017 ma sono naufragati circa un anno dopo per via dello scarso interesse dei network americani. Ma il telefilm culto degli anni Novanta avrà modo di rivivere sotto un’altra forma, quella cioè di una serie a ...