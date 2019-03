Isola dei Famosi | Riccardo Fogli impazzisce | Testa di c*** | bugiardo | infame

Alba Parietti fa un’amara ammissione su L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Alba Parietti fa una clamorosa confessione Quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, inutile girarci intorno, non è mai decollata dal punto di vista degli ascolti. A tal proposito l’opinionista del reality show vip condotto dalla Marcuzzi, Alba Parietti, ha fatto un’amara confessione. Cos’ha detto? Al programma radiofonico I Lunatici di Radio 2 ha rivelato: “E’ un’edizione ...

Soleil delude Sarah - scoppia la lite con gli altri naufraghi : caos a l’Isola dei famosi : Isola dei famosi, Sarah Altobello delusa da Soleil: “Pensavo di aver trovato un’amica” Soleil Sorge continua a scaldare gli animi e a far partire i nervi dei naufraghi rimasti a l’Isola dei famosi. I suoi modi di fare e le sue parole, questa volta, hanno ferito Sarah Altobello che, come mostrato durante il daytime di […] L'articolo Soleil delude Sarah, scoppia la lite con gli altri naufraghi: caos a l’Isola ...

Isola dei Famosi 2019 - un ex naufrago è stato colpito da un grave lutto : non si sa se deciderà di abbandonare il reality : Un naufrago de L’Isola dei Famosi è stato colpito da un grave lutto, la notizia non è stata comunicata da Mediaset o dalla produzione del reality. E’ venuta a mancare la nonna paterna di Marco Maddaloni, judoka ancora in gara in Honduras. A rendere pubblica la sua scomparsa è il cognato Clemente Russo, noto pugile ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che in una storia pubblicata su Instragram ha espresso la sua vicinanza al ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli sbotta contro Luca : “Sei viscido” : Riccardo Fogli contro Luca Vismara a L’Isola dei Famosi E’ appena finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa circostanza c’è stato un durissimo scontro tra Riccardo Fogli e Luca Vismara che ha lasciato davvero tutti di stucco. Cos’è successo tra loro? Luca è andato da Marina a dire che Riccardo avrebbe fatto dell’ironica sul suo stato di salute. A quel punto Marina è andata a ...

Isola dei Famosi - la rivelazione di Flavia Vento : Da tempo lontana dal piccolo schermo , Flavia ha deciso di lasciare il mondo della tv per dedicarsi alla preghiera. Nonostante ciò nell'ultimo periodo ha spesso commentato gli avvenimenti dell' Isola ...