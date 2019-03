corriere

(Di giovedì 21 marzo 2019) Come tutti i candidati, anche l'attore si guarda bene dal fare promesse elettorali precise, specie in politica estera. Avvicinamento all'Europa e alla Nato; poi pace con la Russia, dice. Ma non ...

Corriere : Comico in tv, candidato nella realtà: Zelensky in testa in Ucraina - simoDM82 : Dai noi un comico infatti non si è mai candidato...(piccolo dettaglio) #TvTalk - tonyeldoret : @EmanueleAsseret @entropia7612 @La7tv @DinoGiarrusso @stefanoesposito @FedeAngeli Esatto. Giarrusso in realtà aveva… -