5 curiosità sulla nuova stagione di Stranger Things

Alberto Angela - le curiosità sulla sua vita : 60 vasche al mattino - la collezione di sabbia - le 15 ore da condannato a morte : Il marchio "Alberto Angela" è ormai garanzia di successo per il palinsesto Rai. I suoi programmi sono tra i più attesi, seguiti e commentati sui social, dove il divulgatore scientifico più noto d'Italia raccoglie sempre ampi consensi. Tornato in prima serata con il suo "Meraviglie", di Angela i fan vorrebbero sempre saperne di più, ma lui, alla sua vita privata, tiene particolarmente. Difficilmente ne parla, ancor ...

Tutte le curiosità sulla festa di San Patrizio - : Nata in Irlanda per rendere omaggio al Santo patrono dell'isola, oggi la ricorrenza viene festeggiata in tutto il mondo con parate, balli di tradizione celtica e fiumi di birra

Tecla Insolia vince Sanremo Young : tutte le curiosità sulla cantante : Erano partiti in 20, un mese fa, ma all’ultima serata sono arrivati solo 4. E tra i 4 finalisti di Sanremo Young è stata Tecla Insolia a convincere il pubblico da casa che – chiamato ad esprimersi tra lei e Eden, il secondo rimasto in gara dopo il terzo e quarto posto di Kimono e Giuseppe Ciccarese – le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2019 di Sanremo Young e l’accesso diretto a Sanremo Giovani. L’edizione 2019 ha visto ...

Rosanna Cancellieri : chi è - età - carriera - vita privata e curiosità sulla conduttrice televisiva : Successivamente si è occupata di cronaca bianca per la Repubblica per poi entrare, a partire dal 1985, a far parte della redazione del Tg3, che ha condotto per anni nell'edizione serale e delle 14.20.

5 curiosità sulla fiction Il Nome della Rosa : Il Nome della Rosa è una serie televisiva, composta da 8 episodi e trasmessa dalla Rai, basata sull'omonimo romanzo di Umberto Eco. Qui di seguito sono elencate alcune curiosità sulla serie tv.

Kung Fu Panda 3 : trama e curiosità sulla terza avventura di Po : Appuntamento su Italia Uno, sabato 9 marzo va in onda a partire dalle 21.10 con Kung Fu Panda 3, il ritorno dell’improbabile guerriero dragone Po targato 2016 (QUI tutto ciò che bisogna sapere sul primo e sul secondo capitolo). Naturalmente, torna a prestargli la voce Fabio Volo, come nei primi due film. Kung Fu Panda 3: il trailer Kung Fu Panda 3: la trama In Kung fu Panda 3, dopo essersi ricongiunto con il papà Li, che non vedeva da ...

MotoGP - GP Qatar : è già tutti contro Marquez. Numeri e curiosità sulla gara d'esordio : I test in Qatar hanno fornito ai tecnici una gran quantità di dati su cui lavorare in vista del primo gran premio del 2019. Alcuni significativi, altre sicuramente di grande effetto mediatico, ma da ...

Carnevale 2019 - le curiosità sulla festa più divertente dell’anno : tutto su origini - maschere e tradizioni in Italia e nel mondo : E’ in pieno svolgimento la festa più divertente dell’anno! Iniziamo un viaggio alla scoperta delle origini e tradizioni del Carnevale, partendo dall’etimologia, oggetto di discussione. Per alcuni il vocabolo “Carnevale” deriva dall’espressione latina carrum novalis (carro navale), una specie di carro allegorico a forma di barca con cui gli antichi romani inauguravano le loro commemorazioni, mentre per altri il ...

5 curiosità sulla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia : Domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà di scena la partita di andata tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Da una parte la squadra viola, allenata da Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento di forma. Ben nove i risultati positivi tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie e 5 pareggi. Nell'ultima partita contro l'Inter ha ottenuto un pareggio per 3-3 al ...

Coppa Italia - 5 curiosità sulla partita tra Lazio e Milan : Domani, martedi 26 Febbraio, alle ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma, andrà di scena la partita d' andata tra Lazio e Milan , valevole per la finale di Coppa Italia. Da una parte, la squadra bianco azzurra, che non sta attraversando un buon momento di forma. Infatti la squadra allenata da Simone Inzaghi, è reduce da 3 sconfitte consecutive, 2 in Europa League che sono valse l'eliminazione contro il Siviglia e una in campionato contro il ...

Chi è Francesca Costa? Età e curiosità sulla madre del talento della Roma Nicolò Zaniolo : La bella Francesca è una grande ammiratrice di Francesco Totti ed ecco cos'ha detto sull'ex capitano in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : " L'ho visto la prima volta che ...

Isola dei Famosi – Chi è Karin Trentin? Età e curiosità sulla bella moglie di Riccardo Fogli accusata di aver tradito il marito [GALLERY] : Karin Trentin è la moglie di Riccardo Fogli: la donna ha chiesto alla produzione de L’Isola dei Famosi di poter raggiungere il marito dopo le accuse di tradimento a suo carico Karin Trentin al centro del gossip. La moglie di Riccardo Fogli si trova nel bel mezzo di una bufera mediatica, nella quale la si accusa di aver tradito il marito, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 14. La 40enne, che vanta una differenza di età ...

Chiara Scelsi - foto e curiosità sulla modella del momento : Chi sarà la modella italiana più sotto i riflettori delle prossime sfilate? Probabilmente Chiara Scelsi. Già scelta da importanti stilisti e maison, può vantare una carriera in continua ascesa e una popolarità crescente. Con i suoi ricci voluminosi e i tratti dolci e sensuali ricorda poi tantissimo la top-model Afef Jnifen, tanto che in molti la parlano di lei come la sua sosia. Intanto la ragazza è seguitissima ...

Ex-Otago Siamo come Genova film al cinema : trama e curiosità del docu-film sulla band : Ex-Otago Siamo come Genova è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale solo dal 18 al 20 febbraio 2019. La pellicola diretta da Paolo Santamaria è un film-evento che racconta la band ligure Ex-Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione dell’ultimo lavoro intitolato Corochinato. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ex-Otago ...