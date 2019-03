La rassegna stampa di giovedì 21 marzo - le prime pagine : Icardi e lo scandalo dello stadio della Roma in primo piano [FOTO] : 1/4 ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i risultati di Enel - 21 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende i risultati dell'esercizio 2018 di Enel. Previsti anche dati macroeconomici in agenda

La rassegna stampa di giovedì 21 marzo – Le prime pagine - : 1/4 ...

Nasce il tedesco Lothar Matthaus - 21 marzo 1961 - VIDEO : Il 21 marzo 1961 Nasce Lothar Matthaus, uno dei giocatori tedeschi più vincenti della storia, campione del mondo con la Germania nel 1990

Paolo Fox - oroscopo di oggi 21 marzo 2019 : previsioni zodiacali : oroscopo Paolo Fox di giovedì 21 marzo: le previsioni di oggi L’oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più attesi e seguiti de I Fatti Vostri, la trasmissione di Michele Guardì che va in onda su Raidue dal lunedì al venerdì, dalle 11:10 alle 13 prima di cedere la linea al Tg2. Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 21 marzo. Ieri Paolo Fox ha assegnato cinque stelle all’Ariete e all’Acquario. Quali saranno i segni ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 21 marzo 2019 - : 23:20 Montecarlo Festival de la Comedie Italia 1 19:00 L'isola dei Famosi 19:18 Sport Mediaset 19:44 C.S.I. New York - serie tv 20:35 CSI - serie tv 21:25 Le Iene presentano: Monte dei paschi di ...

Speciale Chi l'ha visto? - anticipazioni puntata 21 marzo 2019 : il programma indaga sulla morte di Ilaria Alpi : A proposito di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin qualcuno disse: “Fu un’esecuzione”. A scriverlo il medico della nave Garibaldi nel suo diario il 20 marzo 1994. Un' intervista inedita aprirà lo Speciale di Chi l'ha visto? ed è quello che hanno sempre sostenuto i genitori di Ilaria, Luciana e Giorgio, ma fin dall’inizio hanno dovuto fare i conti con ritardi, bugie e depistaggi.A 25 anni dalla morte Chi l’ha visto?, il programma condotto da ...

Che Dio ci aiuti 5 – Decima e ultima puntata di giovedì 21 marzo 2019 – Il finale di stagione. : Quinta stagione per Che Dio ci aiuti, la serie comedy che dal 2011 appassiona il pubblico di Rai1. Dieci nuove puntate ambientate nel convento più bizzarro del piccolo schermo, allegro e familiare, dove un gruppo di brillanti ragazze e una suora speciale affrontano le scelte più importanti della loro vita. Un convento “che non ti […] L'articolo Che Dio ci aiuti 5 – Decima e ultima puntata di giovedì 21 marzo 2019 – Il finale di stagione. ...

Sport in tv oggi (giovedì 21 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi giovedì 21 marzo ci attende una giornata ricca di eventi Sportivi, tanta carne al fuoco per tutti gli appassionati. Si incomincia fin dal presto mattino con lo short program maschile ai Mondiali di pattinaggio artistico, poi nel pomeriggio imperdibile la sprint femminile di Oslo in cui Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano una fetta importante di Coppa del Mondo di biathlon, ricca serata con le qualificazioni agli Europei 2020 di ...

Tempesta d'amore - trame dal 24 al 30 marzo : Joshua bacia Annabelle : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più famose della televisione italiana, "Tempesta d'amore". Le trame riportate qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 24 al 30 marzo. Al centro delle vicende del Furstenhof questa settimana ci sarà il primo bacio di Joshua e Annabelle, ma anche la scoperta sconvolgente di Alicia su Xenia. Alicia e Viktor ritrovano Taifun Le anticipazioni di "Tempesta ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 marzo - Della Monica-Guarise non rimontano : ottavi. Inizia l’avventura di Matteo Rizzo : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La seconda sessione vede la consegna delle prime medaglie con il programma libero delle coppie di artistico e il programma corto maschile nella mattinata italiana. Nelle coppie ...

Giovedi 21 marzo sui canali Sky Cinema HD : Giù le mani dalle nostre figlie Una coppia scopre un accordo segreto che riguarda le loro figlie: perdere tutte la verginita' durante il classico ballo di fine anno. Gli adulti decidono quindi di organizzare una controffensiva per evitare che questo avvenga. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 marzo - Della Monica-Guarise devono risalire. Inizia l’avventura di Matteo Rizzo : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La seconda sessione vede la consegna delle prime medaglie con il programma libero delle coppie di artistico e il programma corto maschile nella mattinata italiana. Nelle coppie ...

Johann Sebastian Bach/ Se compie gli anni il 31 marzo... perchè il compleanno è oggi? : Johann Sebastian Bach. Oggi il compleanno.... anticipato del grande compositore, la cui nascita venne registrata il 31 marzo. Ma la Germania era in ritardo