Se un’auto a guida autonoma fa un incidente | di chi è la responsabilità?

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Qualche giorno fa, alcuni ricercatori dell’Istituto di tecnologia della Georgia hanno dimostrato, attraverso una simulazione al computer, come un attacco informatico in piccola scala nella città di New York, che colpisse anche solo il 10% delle auto asu strada, sarebbe in grado di mandare il traffico letteralmente in tilt. Anche se si tratta di una mera simulazione, l’episodio solleva non pochi interrogativi sul tema – di grande attualità – della sicurezza delle nuove automobili a, con le quali pedoni e veicoli tradizionali dovranno presto “convivere”.Per esempio, cosa succederebbe se invece di paralizzare il traffico l’attacco hacker alle driverless cars provocasse incidenti in serie? Ma anche prescindendo da scenari apocalittici, chi sarebbe il soggetto legalmente responsabile in caso di investimento di un pedone da parte dimobile a...

