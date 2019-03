Marcello De Vito arrestato | gip | “Interessi di natura privatistica | violati principi di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Interessi privati in violazione della sua funzione pubblica. E poi mazzette – sotto forma di consulenze per un avvocato amico e socio – incassate per far andare a buon fine il progetto del nuovo stadio della Roma. A pagareDeoggidai carabinieri – stando al gip di Roma – era Luca Parnasi, l’imprenditore per cui il 6 febbraio scorso la procura di Roma ha chiesto il processo per corruzione. E sul rapporto dare avere scrive il giudice per le indagini preliminari Maria Paola Tomaselli: “Luca Parnasi al fine di acquisire il favore diDeche guidava in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell’Assemblea Capitolina riguardanti il progetto per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma, si è determinato, in adesione ad una specifica richiesta di De, a promettere e poi ad affidare ...

