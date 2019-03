Decretone | arriva la fiducia per Quota 100 e Reddito di cittadinanza

Pensioni : Quota 100 - Decretone arriva alla Camera - attesa per giovedì l'approvazione : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza termina l'esame in commissione Lavoro alla Camera e dovrà approdare in aula dove è attesa per giovedì l'approvazione definitiva delle misure in materia previdenziale. Numerosi sono gli interventi previsti che spaziano dalle Pensioni alle agevolazioni per i disabili, al riscatto della laurea e al Trattamento di Fine Servizio per gli statali. Bocciati emendamenti sugli esodati Come ormai ...

Decretone : la pensione di cittadinanza arriva anche cash - non su card : La pensione di cittadinanza potrà essere erogata anche " con le modalità ordinarie di erogazione della pensione " e non tramite la carta Rdc. E' quanto prevede un emendamento al Decretone presentato ...

'Decretone' su Q100 e rdc : arriva l'ok dal Senato - si attende il passaggio alla Camera : Il Senato dà il via libera agli emendamenti presentati al decretone su Quota 100 e reddito di cittadinanza. Entro la prossima settimana, infatti, il testo sarà sottoposto alla Camera per la seconda lettura e la conversione in legge definitiva. Come ormai noto, la scadenza fissata per il decretone è il 29 marzo: entro tale data, la Camera dovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica che il Governo Conte sta preparando. Pronto un ...

