Vittorio Brumotti aggredito a Trani

Trani - Vittorio Brumotti selvaggiamente aggredito è stato ricoverato in ospedale : Nella mattina di ieri, Vittorio Brumotti è stato portato dall'ambulanza del 118 in ospedale dopo essere stato picchiato a Trani. L'ennesima aggressione subita a causa dei suoi servizi video girati per denunciare lo spaccio di stupefacenti alla luce del giorno nelle principale città italiane. Trani, Brumotti picchiato durante un servizio Brumotti si trovava a Trani già da qualche giorno, con molta probabilità per girare uno dei suoi servizi in ...