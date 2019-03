Sei forte | papà! 5 consigli per chi pensa di avere in casa un piccolo fenomeno

Riccardo Fogli fa tornare insieme i Pooh : "Sei più forte degli attacchi" : I Pooh si sono riuniti grazie a Riccardo Fogli. Fabrizio Corona gli ha dato del "vecchio cornuto" e c'è stata una levata di scudi da parte degli amici di sempre. Roby Facchinetti ha scritto sul suo ...

Torino : Kakà e il messaggio per Millico. "Sei bravissimo - tornerai più forte" : if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } L'ex Pallone d'oro Kakà, 36 anni. Epa Questa proprio non se l'...

Rugby Sei Nazioni - l'Italia ci prova ma il Galles è più forte : azzurri ko 15-26 : ROMA - Diciassettesima sconfitta di fila per l'Italia nel Sei Nazioni di Rugby. Nel debutto casalingo contro il Galles , gli azzurri cedono ai Dragoni 15-26 . Due mete per parte. I calci piazzati ...

Meghan scrive messaggi sulla frutta per incoraggiare prostitute a uscire da giro. "Sei forte" : "Sei speciale", "Sei forte", "Sei coraggiosa". Sono alcune delle frase di incoraggiamento che Meghan Markle ha voluto scrivere su della frutta destinata alle prostitute di Bristol.La Duchessa di Sussex ha fatto visita ieri con il marito Henry ad una associazione, 'One25', che aiuta donne senza casa, tossicodipendenti o prostitute a cambiare vita e mentre aiutava gli operatori ad assemblare pacchi di cibo da distribuire alle ragazze in strada ha ...

LIVE Scozia-Italia 7-21 rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio di due mete - gara in cassaforte : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - Parisse spinge l’Italia : “la Scozia è forte - ma possiamo ribaltare il pronostico” : Il capitano dell’Italia ha parlato alla vigilia dell’esordio nel Sei Nazioni 2019, lanciando la sfida alla Scozia Un pomeriggio dal freddo pungente, reso ancora più rigido dal vento che immancabilmente spira dalle highlands sin dentro al BT Murrayfield Stadium, accoglie gli Azzurri guidati da capitan Sergio Parisse sul campo che domani sarà teatro del debutto stagionale nel Guinness Sei Nazioni 2019. Parte dalla Scozia, ...