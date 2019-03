Salvini | Italia non deve cedere ai ricatti nave dei centri sociali

Migranti - Ong italiana salva 49 persone<br>GdF e Salvini vietano lo sbarco a Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ieri sera ha salvato 49 Migranti - 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; i Migranti si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente ...

Mare Jonio - l’ong italiana che ha disobbedito a Salvini : Un’immagine dei soccorsi del 18 marzo tratta dall’account Twitter di Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) No, non sarà un nuovo caso Diciotti. Non fosse perché la Diciotti è un’imbarcazione militare appartenente alla Guardia Costiera e la Mare Jonio fa invece riferimento alla ong Mediterranea. L’unica che, in questi mesi di black-out della paura, ha continuato a pattugliare le miglia sguarnite dai soccorsi, dove neanche più ...

L'Ong italiana che sfida Salvini ha salvato 49 migranti : Nave Ong italiana salva 49 naufraghi a largo della Libia Madrid, 19 mar 08:34 - (Agenzia Nova) - L'unica nave di una ong battente bandiera italiana, la Mare Jonio, ha salvato ieri, 18 marzo, 49 migranti a bordo di un barcone in avaria, a circa 49 miglia dalle coste della Libia. Lo riferisce la stamp

Ong Mediterranea - Matteo Salvini : "I migranti non metteranno piede in Italia". Di Maio : "Salvataggio priorità" : "Non metteranno piede in Italia". Sui migranti Matteo Salvini ribadisce la linea dura del Viminale, ma apre un nuovo fronte con il suo collega vicepremier Luigi Di Maio. La nave Mare Ionio della Ong Mediterranea Saving Humans (battente bandiera italiana) con a bordo 50 migranti soccorsi al largo del

Migranti : Ong italiana soccorre 50 naufraghi - per Salvini i porti restano chiusi : L’operazione di soccorso al largo della Libia e poi la conferma del viaggio verso l’Italia. Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Human a bordo della nave Mare Jonio, battente bandiera italiana quindi non indirizzabile altrove perché straniera, lo ha confermato all’Ansa al termine del salvataggio di 49 Migranti, tra cui 12 minori, che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Dalla mattina del 19 marzo la nave è nelle acque ...

Ong italiana soccorre un gommone con 50 naufraghi : "Diteci dove dirigerci" | Salvini : "I porti erano e restano chiusi" : La Mare Jonio: "Chiederemo all'Italia un porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici". A bordo del gommone in avaria c'erano anche 12 minori

Salvini vuole chiudere le acque italiane alla nave di una ong italiana con 49 migranti a bordo : Il sottosegretario all'Economia del M5s, Laura Castelli: "E' un costo insostenibile". Alti valori di metallo nel corpo di Fadil, l'ex modella marocchina morta a Milano. "I livelli di cadmio e ...

Ong Mediterranea sfida l'Italia - recupera migranti e fa rotta su di noi. Matteo Salvini chiude il mare : Ancora una sfida di una Ong all'Italia e alla politica di Matteo Salvini, quella dei porti chiusi. Una nave è partita infatti da Palermo per pattugliare il Mediterraneo: si tratta della mare Jonio della ong Mediterranea, che non paga ha sfidato anche la guardia costiera libica soccorrendo 47 immigra

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : 'Ecco il cog***'. Retroscena : terrificante sospetto dentro Forza Italia : 'Eccolo, quel cog***'. Matteo Salvini sceglie l'ironia per rispondere a Silvio Berlusconi , ma nel centrodestra c'è poco da ridere. La battuta del Cav, un giudizio poco lusinghiero su chi sostiene il ...

