Microtech e-book Pro N4000 è il notebook economico per i lavori di base

(Di martedì 19 marzo 2019) Chi è alla ricerca di un note, bello da vedere e adatto per supportare per lo più la produttività ordinaria, può prendere in considerazione ile-Pro. Si tratta di un modello maneggevole grazie allo spessore di 14,5 mm e al peso di 1,4 kg, che ha il prezzo accessibile di 499 euro. La qualità costruttiva è buona, le prestazioni sono sufficienti per usare con agio applicazioni poco impegnative, come Office e il browser web. I margini di miglioramento sono risicati visto che non si può aumentare la dotazione di memoria RAM. In compenso lo schermo è di buona qualità e la tastiera è comoda da usare.L'articoloe-Proè il noteper idiproviene da Il Fatto Quotidiano.

