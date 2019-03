La console Google sfida PS4 | Xbox One e Nintendo Switch | come potrà reggere il confronto?

Google Yeti - la console che sfiderà PlayStation e Xbox : Su YouTube è apparso anche un teaser in cui Google annuncia grandi novità per il mondo del gaming e il riferimento dovrebbe essere proprio a Google Yeti , nome della console,. Dal teaser di ...

In attesa del GDC 2019 - ogni indizio punta ad una nuova console Google : Google sta preparando qualcosa per la GDC 2019, e moltissimi indizi suggeriscono che si tratti di qualcosa di piuttosto grande.In particolare, riporta Arstechnica, gli indizi che abbiamo indicano tutti un annuncio hardware da parte di Google. Un curioso teaser trailer chiede al pubblico di "raccogliersi mentre ci viene svelata la visione di Google per il futuro del gaming al GDC 2019".Come sappiamo è stato recentemente concluso il beta testing ...

La nuova console Google tra PS5 e Xbox Scarlett - cosa vedremo alla GDC 2019? : Che una console Google sia in lavorazione nelle laboriose e creative fucine del colosso di Mountain View è un rumor che infiamma la rete ormai da mesi. Sono tantissimi, tra addetti ai lavori, analisti e semplici appassionati a credere che l'azienda californiana sia pronta ad investire con il piglio del campione nell'industria videoludica, così da sfidare a muso duro Sony, Microsoft e Nintendo. D'altronde Google ha assolutamente i mezzi ...

Secondo un rumor Google starebbe collaborando con SEGA nello sviluppo di titoli per la sua nuova console : Il binomio rumor + Google è andato molto di moda in quest'ultimo periodo, infatti di recente si parlava di una possibile entrata nel mercato console della compagnia, con la presentazione della sua piattaforma proprietaria. Altre voci più recenti hanno inoltre aggiunto carne sul fuoco, affermando che il colosso informatico starebbe collaborando con SEGA, al fine di sviluppare titoli per la sua nuova console.Come riporta Gamerant, è stato Jonathan ...

La console di Google prende forma : ecco come sarà il controller : (Foto: Google, uspto) C’è decisamente attesa per l’annuncio che Google ha anticipato farà alla prossima Game Developers Conference di San Francisco, che avrà luogo nei prossimi giorni. Secondo gli osservatori la casa di Mountain View potrebbe finalmente togliere i veli alla versione definitiva di Project Stream, la piattaforma per giochi in streaming della società alla quale potrebbe addirittura affiancarsi una vera e propria console ...

Il gamepad per la console di Google spunta in un brevetto : ... un'idea che sembra farsi sempre più largo nel mondo dei videogiochi e che potrebbe cambiarne radicalmente gli assetti. Ne sapremo di più il 19 marzo, quando Google farà un annuncio alla Game ...

Google console - ecco il controller di Yeti/ Attesa per l'annuncio del 19 marzo : Google sarebbe pronta a lanciare sul mercato una sua console per il gioco in streaming, nome in codice Yeti: ecco il possibile controller

Google presenterà il suo progetto legato al gaming a marzo? Si tratterà di una sorta di console? : Il mese prossimo potremmo finalmente avere novità riguardo il tanto rumoreggiato progetto di Google legato all'industria del gaming, riporta Polygon.Come possiamo notare, la compagnia terrà una presentazione il 19 marzo e ciò che ci si aspetta è proprio la presentazione del suo progetto dedicato al gaming. Voci di corridoio parlano di un progetto dal nome in codice "Yeti", che dovrebbe assumere la forma di un servizio di streaming di videogiochi ...