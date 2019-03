Fabrizio Moro racconta Mauro Zarate

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 marzo 2019) Ci sono calciatori che hanno fatto la storia, giocatori normali, contenti di svolgere il “compitino”, e altri che invece l’appuntamento con la storia lo hanno mancato per poco, a volte anche per via del destino che ha giocato loro brutti scherzi. Uno di questi appartenenti all’ultima categoria èMatias, attualmente in forza al Boca Juniors.Il calcio nel sangueMatiasnasce a Buenos Aires, nella piccola frazione di Haedo. Al contrario di altri bambini nati in quelle zone,può permettersi il lusso di pensare esclusivamente al suo sogno di diventare calciatore: la sua infatti è una famiglia benestante, e sopratutto piena di calciatori. Il nonno Juvenal, il padre Sergio e il fratello Rolando hanno infatti avuto trascorsi calcistici.“Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore?”Il suo ...

rtl1025 : ?? Ho bisogno di credere è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in partenza per il tour autunnale - Radio105 : ?? @FabrizioMoroOff è pronto a tornare sulle scene! In arrivo il singolo #HoBisognoDiCredere e il nuovo album… - IlContiAndrea : Fabrizio Moro invita a non mollare mai con 'Ho bisogno di credere' -