L' Isis uccide un italiano | Lorenzo era in Siria per combattere con i curdi

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'avrebbe ucciso un combattenteOrsetti, durante una battaglia in. Come riferito da Site, il portale che monitora il jihadismo sul web, i miliziani hanno caricato un video in cui mostrano il corpo senza vita ed i documenti del 33enne fiorentino partito per aiutare il popolo curdo. La madre, straziata dal dolore, ha spiegato: "Ho visto la sua foto al telegiornale, non lo sentivo da un giorno e mezzo".Caduto durante l'assedio di Baghuz Nelle scorse ore l'ha annunciato di aver ucciso Heval Tekosher ("il lottatore", è questo il nome di battaglia cheOrsetti aveva scelto quando era giunto in).La notizia della sua morte è stata diffusa dai miliziani che hanno pubblicato, anche attraverso i canali Telegram del califfato, una foto del giovane senza vita (vestito con l'uniforme militare) e la foto di alcuni documenti (una tessera sanitaria ed ...

