Zingaretti proclamato segretario | Il Pd non è spezzato | è tempo di rimetterci in

Nicola Zingaretti proclamato segretario Pd dall’Assemblea del partito. I renziani convergono su Gentiloni presidente : Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, ...