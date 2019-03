Zingaretti eletto segretario Pd | «Serve nuovo partito | generazione verde»

Matteo Renzi - il sondaggio tombale di Nicola Piepoli : cosa pensano gli elettori dei "nuovo" Pd di Zingaretti : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti piace, sicuramente più dell'ultimo Pd di Matteo Renzi . Il sondaggio di Nicola Piepoli per la Stampa conferma le rilevazioni delle ultime settimane ma soprattutto delinea un quadro sconfortante per l'ex premier e segretario, sempre più ai margini del progetto del cent

Sondaggi elettorali : crolla il consenso di Di Maio e Di Battista - cresce quello di Zingaretti : Secondo gli ultimi Sondaggi, la Lega rimane saldamente il primo partito, davanti al M5s (in costante calo) e al Pd (in ripresa). Per quanto riguarda i leader politici, chi gode di più consenso è Matteo Salvini, seguito da Giuseppe Conte. In crescita troviamo Nicola Zingaretti, mentre Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista perdono quasi il 10% a testa in due mesi.Continua a leggere