Per lo Stif Sound trio d' eccezione | Bregovic | Cristiano De André e gli attesissimi

Come il Campidoglio si giustifica Per la scritta 'Vota Garibaldi' cancellata : Roma, 13 mar., askanews, - La storica scritta 'Vota Garibaldi', nel quartiere Garbatella di Roma, non andava cancellata e il Campidoglio non ha mai dato disposizioni in tal senso. La rimozione, si ...

ImPeria : principio d'incendio a ridosso del posteggio dietro l'ex pastificio Agnesi - intervento dei Vigili del Fuoco : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Potrebbe essere una bravata di alcuni ragazzi il principio d'incendio che si è sviluppato in serata a ridosso del posteggio nel piazzale Maestri del ...

Il Comune invita a non usare coriandoli plastificati all'aPerto : L'amministrazione comunale lancia un appello alla cittadinanza a non usare i coriandoli plastificati, quantomeno all'aperto e sul suolo pubblico. Questi

Quando nel calcio tifavi e basta. Non come oggi che devi giustificarti Per tutto : Un tuffo negli anni di Gianni Rivera Ieri ho passato gran parte del pomeriggio a guardare vecchi video di Gianni Rivera: gol, assist, trionfi, interviste. Non c’è niente di più bello di fare ricerche d’archivio sul calcio, si viene in qualche modo trafitti. Ogni campione del passato avresti voluto vederlo giocare dal vivo, ognuno di quegli omini in bianco e nero inquadrati di sfuggita, sugli spalti, avresti voluto essere tu. Per brevi momenti si ...

Verona - chiamò Per anni “finocchio” un dirigente del pastificio : condannato il figlio di Giovanni Rana : Ha dato pubblicamente e ripetutamente del “finocchio” a un dipendente arrecando “concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore, nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione”. È la tesi con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso di Gian Luca Rana, amministratore delegato del pastificio creato da Giovanni Rana, contro la sentenza, prima del Tribunale di Verona e poi della Corte d’Appello, che ...

Pastificio Rana condannato Per insulti omofobi a un suo manager : Pastificio Rana condannato per insulti omofobi a un suo manager L'azienda dovrà risarcire un ex dipendente per la "condotta vessatoria" ricevuta per anni, con "ripetute offese sulla presunta omosessualità". L’attuale ad Gian Luca Rana, figlio del patron Giovanni, lo avrebbe "sistematicamente apostrofato col ...

Per 6 anni ha dato del "finocchio" a un dirigente del pastificio - condannato il figlio di Giovanni Rana : Aveva la pessima abitudine di dare del finocchio a un suo dirigente. Per questo motivo la Cassazione ha condannato in via definitiva Gian Luigi Rana figlio del più noto Giovanni, titolare dell'omonimo ...

Matteo Renzi : “Decisione assurda - Per i miei genitori umiliazione immeritata e ingiustificata” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, commenta su Facebook la notizia degli arresti domiciliari per i suoi genitori, parlando di "umiliazione immeritata e ingiustificata" e spiegando che chi ha letto le carte ha definito "assurda" la decisione: "Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare un avversario dalla competizione politica sappia che sta sbagliando persona".Continua a leggere

Soldi Per il rilancio del cratere sismico da spendere a Pesaro? Terzoni : 'Vicenda triste e ingiustificabile' : ...'Terremoto Centro Italia' con cui si stigmatizza l'operato della giunta regionale sull'uso dei 248 milioni di euro comunitari che dovrebbero essere esclusivamente utilizzati per rilanciare l'economia ...

Zunino : “I contanti Per il banchiere? Un regalo di mia madre”. Così la sorella dell’ex furbetto giustifica il cash : “I soldi contanti sono denari che custodivo in casa (…) me li ha donati mia madre per il fatto che mi occupo quotidianamente di lei e me ne prendo cura”. Lucia Zunino, l’immobiliarista astigiana che nei mesi scorsi ha tentato senza successo di “allacciare migliori relazioni” con un funzionario di Ubi Banca, infilando una mazzetta di 30mila euro in una cassa di vino a lui destinata, ha Così giustificato la sua disponibilità di ...

Reddito di cittadinanza - Garante privacy : “Rischi Per tutela dei dati Personali. Intrusione ingiustificata in vita privata” : Il meccanismo di riconoscimento, l’erogazione e la gestione del Reddito di cittadinanza, ma anche lo stesso sito internet dedicato, rischiano di non garantire la tutela dei dati personali. A sostenerlo è il Garante per la privacy con una memoria depositata in Senato in cui evidenzia le “rilevanti criticità” della disciplina che “così come formulata, non appare, in più punti, idonea a soddisfare i requisiti ...

Traini sparò a 6 Persone Perché nere. Solo il razzismo lo giustifica. : La continua narrazione, di una certa parte politica, che induce le persone a considerare stranieri e migranti come criminali o potenziali tali. Nonostante esista la mafia, e abbia fatto e faccia ...

L'attivista congolese : 'Attaccano il franco Cfa Per giustificare i migranti morti in mare' : In risposta 'al dramma dei migranti- aggiunge Mpaliza- ragioniamo sulle cause vere , conflitti, siccità, effetto serra o cambiamenti climatici, non ridistribuzione della ricchezza, economia del più ...