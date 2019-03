Omicidio Antonino Scopelliti | svolta nell' inchiesta | 17 indagati | tra loro Matteo Messina

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) C'è ancheDenaro tra i 17per l'di, il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, ucciso il 9 agosto 1991. A far scattare lae indagini le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. L'uccisione del magistrato, avvenuta a Villa San Giovanni, vicino a Reggio Calabria, fu voluta da Mafia e 'ndrangheta, insieme. L'ipotesi dell'accordo criminale era stata presa in considerazione già dalle settimane successive al delitto, ma la conferma di questa tesi viene dall'della Dda di Reggio Calabriaa quale sonoboss siciliani e calabresi.Dell'alleanza tra le due associazioni mafiose ha parlato il pentito catanese Maurizio Avola che,'agosto 2018, ha fatto ritrovare il fucile che sarebbe stato utilizzato per compiere il delitto. Un altro collaboratore, Francesco Onorato, nel ...

