Messico | trovati 19 corpi in un canale

Messico - 19 corpi in pezzi trovati chiusi in sacchi di plastica in un canale di scolo : Un macabro ritrovamento è stato fatto in Messico, e precisamente a Ixtlahuacan de los Membrillos, nello stato di Jalisco, ad un quarantina di chilometri da Guadalajara. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, 19 corpi fatti a pezzi sono stati ritrovati chiusi in altrettanti sacchi di plastica, i quali erano stati gettati in un canale di scolo delle acque reflue. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione, e quindi si presume ...