Matteo Salvini: “Ogni bimbo deve avere una mamma e un papà, utero in affitto è una schifezza” (Di domenica 17 marzo 2019) Il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Domenica live, difende ancora una volta la famiglia tradizionale: "Combatterò finché campo contro l'utero in affitto e i bambini in vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà e ad essere adottato da una mamma e un papà"



