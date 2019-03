ilfoglio

(Di domenica 17 marzo 2019) La nemesi di Beppesi manifesta il 12 febbraio scorso, a Bologna, nella città dove 12 anni prima c’è stato l’evento fondativo del Movimento: il V(affanculo)-Day.non torna in piazza, nella sua veste di politico, ma a teatro in quella di comico per una tappa del suo nuovo spettacolo “In

Carla481648 : RT @TittiTummino: @ilfoglio_it @franz_greg Invertirei il titolo: Grillo all'inferno (con tutto il cucuzzaro). - TittiTummino : @ilfoglio_it @franz_greg Invertirei il titolo: Grillo all'inferno (con tutto il cucuzzaro). - simonefurlan1 : RT @claudiocerasa: L’inferno di Grillo - Comico che non fa ridere, politico che non comanda. Il fondatore del M5s condannato dalla legge de… -