Frontale tra due auto nella notte | grave una persona

Teramo - Frontale tra una moto e una Smart : centauro 24enne cade e muore sul colpo : Drammatico incidente stradale questa mattina sulla variante alla Statale 16, a Pineto (Teramo). Un giovane di 24 anni, Eugenio Di Loreto, ha perso la vita nello scontro tra la sua motocicletta e una Smart. Ferito anche il conducente dell’auto: sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.Continua a leggere

Tragico scontro Frontale a Porto Recanati : muore una coppia - gravi due bambini : Un uomo e una donna sono morti e due bambini sono rimasti feriti in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nel Maceratese. Le vittime sono Gianluca Carotti,47 anni, e la sua ...

Tragico Frontale : muore coppia - gravi due bimbi : Un uomo e una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 16 nel maceratese. gravi due bambini che si trovavano nella stessa auto e che sono ora ricoverati all'...

Padova - scontro Frontale tra due auto : Valentina muore a 29 anni mentre va dal fidanzato : Tragico incidente a Grantorto, in provincia di Padova, dove si sono scontrate frontalmente due auto: una 29enne, Valentina Pigatto, è morta sul colpo mentre andava dal fidanzato a cena, e quattro persone sono rimaste feriste, tra cui due sorelle di 14 e 16 anni, che non sono in pericolo di vita nonostante i politraumi riportati.Continua a leggere

Incidente Fiorano - tragico Frontale. Morta una donna di 37 anni : Fiorano , Modena, , 20 febbraio 2019 - Una donna di 37 anni è Morta in un tragico Incidente stradale lungo la Pedemontana, a Fiorano . Lo schianto frontale tra una Ford Focus e una Citroen Picasso è ...

Pisa - tragico schianto Frontale : Marina muore a 47 anni al volante della sua auto : La vittima dello schianto, Marina Pieragnoli di Rosignano Marittimo, era al volante della sua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto che percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere

Frontale tra 2 veicoli a Tor di Quinto : mezzi in fiamme : Roma – Scontro Frontale alle 12 circa in viale di Tor di Quinto 53, tra un’Audi Q3 e un autocarro Nissan. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco e un cane e’ morto all’interno dell’auto. Il conducente del furgone e’ stato ricoverato al Policlinico Gemelli in codice rosso, mentre la conducente dell’auto e’ stata curata in codice giallo al Santo Spirito. Sul posto il Gruppo Cassia della Polizia Locale ...

Tra Germania e Usa lo scontro è Frontale Liti su Iran - nucleare - missili e pure sui dazi : L'obiettivo del 2% è stato quasi già raggiunto da Romania, Lettonia e Lituania, paesi che temono l'orso russo: con la scusa che la sua economia è in crescita costante e che l'obiettivo è perciò ...

Imbocca strada contromano e provoca un Frontale - 25enne finisce in ospedale : Ha Imboccato una strada in controsenso e si è scontrato con un'auto che stava percorrendo la rampa di uscita del viadotto dell'Indiano . Si tratta di un cittadino statunitense di 54 anni. L'incidente ...

Muore in uno scontro Frontale la 'storica' maestra di Camerano Casasco : Sul rettilineo di Serravalle Incidente mortale nella serata di oggi, martedì, alle porte di Asti, sul rettilineo in uscita dalla frazione Serravalle. La Punto condotta da una donna di 88 anni, Adriana ...

Monte San Biagio : Frontale sull'Appia - diversi feriti e strada bloccata : frontale sull'Appia a Monte San Biagio, all'altezza di Valle Marina, in direzione Fondi. L'incidente poco dopo le 14:30 nel comune di Monte San Biagio. Due le auto coinvolte: una Citroen C4 e una ...

Rubano. Frontale tra un Range Rover e una Jaguar : un morto : Sinistro stradale mortale a Rubano in provincia di Padova. In ospedale sono finiti anche due feriti lievi. L’incidente è avvenuto

Spagna - scontro Frontale tra due treni : almeno 1 morto e 20 feriti : L'incidente ferroviario in Catalogna. Secondo le prime informazioni, i due treni viaggiavano sullo stesso binario nonostante la linea sia a doppio binario. La vittima sarebbe il macchinista di uno dei convogli. Tra i feriti tre sarebbero in gravi condizioni. I due treni viaggiavano a velocità ridotta altrimenti ci sarebbe stata una strage.Continua a leggere

Frontale tra due auto sulla strada regionale 439 : 4 feriti : Scontro tra Volterra e Lajatico con uno dei due mezzi che è uscito di strada termiando la corsa su una fiancata. Ferite non gravi per le percone coinvolte