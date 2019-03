Tav | pubblicati i bandi per il tunnel

Pubblicati bandi per la Tav. E Toninelli insiste : “E’ sospesa” : L'annuncio e' arrivato via social: come annunciato al termine del consiglio d'amministrazione di lunedi', Telt - la societa' incaricata di realizzare la Torino-Lione - ha pubblicato sulla Gazzetta europea gli 'avis de marche's', i bandi di gara per i tre lotti francesi del tunnel di base della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocita'. Valore complessivo dei lavori 2,3 miliardi di euro. Per i si' Tav "una buona notizia", che portera' "tanti ...

