Samsung S10 | Plus e Lite | prezzo | 5G e colori Le caratteristiche ufficiali

Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca - e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole : Diversi possessori dei Samsung Galaxy S10 hanno affollato i vari ambienti di discussione lamentando dei tocchi accidentali mentre lo smartphone è in tasca L'articolo Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca, e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole proviene da TuttoAndroid.

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono già acquistabili a prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli di listino, a distanza di una sola settimana del debutto sul mercato. Ecco le migliori offerte del momento. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti proviene da TuttoAndroid.

Già sfida al prezzo più conveniente per Samsung Galaxy S10 e Huawei P20 : promo del 15 marzo : Ci sono alcune offerte disponibili in Rete oggi 15 marzo che potrebbero fare la differenza per tutto il fine settimana, soprattutto nel caso in cui doveste essere propensi ad acquistare top di gamma come il Samsung Galaxy S10 o in alternativa un Huawei P20. In attesa del successore di quest'ultimo, pensando alla presentazione ormai imminente per Huawei P30, è interessante soffermarsi su alcune proposte per gli utenti che non vogliono lasciare ...

Primo problema diffuso per il Samsung Galaxy S10 : riconoscimento impronte digitali difficoltoso : Tiene già banco una questione delicata per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo aver trattato argomenti molto leggeri in mattinata a proposito del top di gamma presentato poche settimane fa, oggi 14 marzo tocca infatti concentrarsi su un bug che sta dividendo l'opinione pubblica. Tutto ruota attorno al sensore delle impronte, considerando il fatto che a detta di non poche persone il riconoscimento dell'impronta non sarebbe così ...

Manuale Samsung Galaxy S10+ Come usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10+ PDF Italiano scaricare la Come usare smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10+

Manuale Samsung Galaxy S10 Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10 PDF Italiano scaricare la Guida uso smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10

Il funzionamento del sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 continuerà ad essere migliorato : Un dirigente di Samsung ha spiegato che la precisione dello scanner di Samsung Galaxy S10 è stata migliorata col primo aggiornamento software e in futuro ne saranno rilasciati altri L'articolo Il funzionamento del sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 continuerà ad essere migliorato proviene da TuttoAndroid.

Tutti gli sfondi ufficiali per i Samsung Galaxy S10 a pagamento e gratuiti - come e dove scaricarli : Chi ha un Samsung Galaxy S10, S10e o S10 Plus non può certo restare a corto di originali e strabilianti sfondi da testare sui display. Naturalmente per ognuno dei tre device della nuova gamma, non c'è modo di utilizzare wallpaper qualsiasi visto che questi non tengono pure conto del foro per la fotocamera singola o doppia sulle ultime ammiraglie. Per il momento dunque, bisogna dunque rifarsi proprio a contenuti originali, purtroppo anche a ...

Gli sfondi speciali per i Samsung Galaxy S10 hanno ora una sezione nel Galaxy Store : Samsung ha aggiunto una sezione di sfondi nel suo Store dedicato ai temi per gli smartphone Galaxy contenente quelli appositamente realizzati per i Samsung Galaxy S10 L'articolo Gli sfondi speciali per i Samsung Galaxy S10 hanno ora una sezione nel Galaxy Store proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy S10e Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10e PDF Italiano scaricare la Guida uso smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10e

Il lettore di impronte digitali di Samsung Galaxy S10 funziona meglio senza la pellicola protettiva dello schermo : Se il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali dei Samsung Galaxy S10 funziona bene con la pellicola ufficiale, pare che senza di essa funzioni anche meglio L'articolo Il lettore di impronte digitali di Samsung Galaxy S10 funziona meglio senza la pellicola protettiva dello schermo proviene da TuttoAndroid.

Samsung ci illustra le 20 migliori carattestiche del Samsung Galaxy S10 : Samsung ha pubblicato quelle che sono le venti migliori specifiche tecniche di Samsung Galaxy S10 in una foto informativa. L'articolo Samsung ci illustra le 20 migliori carattestiche del Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ : migliori cover e pellicole di vetro : Il Samsung Galaxy S10+ si presenta con un display AMOLED Infinity-O da 6.4 pollici e una risoluzione molto elevata (3040 x 1440 pixel). Il dispositivo inoltre è in vendita con tre versioni, tra cui una leggi di più...

Samsung Galaxy S10 : 20 milioni di unità nel primo semestre e 40 milioni nel secondo - è possibile? : Arrivato da pochi giorni, Samsung Galaxy S10 è il nuovo top di gamma della società coreana. Sia i consumatori che la stampa hanno espresso dei pareri prevalentemente positivi per il device che è addirittura stato spedito nello spazio. Alcuni analisti hanno appena diffuso un rapporto che cerca di anticipare la quantità di Galaxy S10 che […] L'articolo Samsung Galaxy S10: 20 milioni di unità nel primo semestre e 40 milioni nel secondo, è ...