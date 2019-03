Gli astronauti non possono parlare degli alieni? Il divieto arriverebbe direttamente

Isolati come in un viaggio verso Marte : la NASA testa resistenza e punti deboli deGli astronauti : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Nasa punta a portare Gli astronauti sulla Luna per il 2028 : ANSA, - La Nasa accelera i piani per il suo ritorno sulla Luna e intende portarvi di nuovo gli astronauti entro il 2028, questa volta per restare e per testare le tecnologie utili alla missione umana ...

Dieta deGli astronauti : come funziona e quanto perdi : Eliminare i problemi gastrointestinali e, al contempo, garantire la corretta assunzione di tutti i necessari principi attivi: è nata con questo duplice scopo, la Dieta degli astronauti. Una Dieta che la Nasa ha sviluppato negli anni Sessanta, per un ben preciso motivo: eliminare il gas prodotto negli stomachi di chi si recava in missione nello spazio. Inizialmente, il regime alimentare adottato (che oggi è decisamente più ricco, e meno rigido) ...

Spazio - l’ESA prepara Gli astronauti alle future passeggiate sulla Luna : primi test per studiare effetti della gravità ed equipaggiamento : Sono passati 50 anni dalle ultime missioni con equipaggio sulla Luna, ma l’interesse per il nostro satellite ora è stato rilanciato da tutte le agenzie spaziali. Si sa che la NASA sta preparando la sua missione per il 2020, che la Cina ha recentemente raggiunto il lato nascosto della Luna con Chang-e 4 e che Israele sta per lanciare una navicella spaziale, Bereshit, che si poserà sulla superficie Lunare. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) non ...

Una delle rocce lunari portate a Terra daGli astronauti non è di origine lunare : ...

Gli astronauti europei si preparano a camminare sulla Luna : Riportare l'uomo sulla Luna pi che un sogno per l'Europa, che ha gi cominciato a preparare i suoi astronauti alle future passeggiate Lunari. Armati di tuta spaziale, casco e tablet, hanno condotto le ...

L’ESA prepara Gli astronauti a camminare sulla Luna : L’Europa punta alla Luna, tanto che l’Agenzia Spaziale Europea ha iniziato a preparare i suoi astronauti alle future passeggiate sul nostro satellite. Sono state condotte le prime simulazioni per testare strumenti ed equipaggiamento sulle ceneri vulcaniche di Lanzarote (Spagna) mentre in laboratorio si stanno sperimentando gli effetti della gravità Lunare. Nelle simulazioni a Lanzarote si sono utilizzate tute spaziali, caschi e ...

"GermoGli per fornire cibo fresco aGli astronauti" : studenti di San Rocco Castagnaretta alle finali di robotica dela FIRST® LEGO® League : FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, ...

Alimentazione : tutti in forma grazie alla dieta deGli astronauti : L’importanza dell’Alimentazione, si sa, è un tema sempre caldo. Unifarco, in linea con la propria mission di promozione della cultura del benessere, ha dato vita ad una campagna sviluppata con questo fine, partendo proprio dai dipendenti. L’azienda, infatti, è stata protagonista di un’eccezionale collaborazione con Stefano Polato – chef padovano che dal 2012 realizza i pasti per gli astronauti europei tra cui gli italiani Samantha Cristoforetti, ...