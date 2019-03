Decretone alla Camera | ok sconto riscatto laurea over 45

Decretone alla Camera - ok sconto riscatto laurea over45 : Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedì alle 11.00 sarà nell'aula ...

Reddito - 120mila domande nei primi due giorni. 800 emendamenti al Decretone alla Camera : 65 sono di Lega e M5s : sono state almeno 120mila le domande per accedere al Reddito di cittadinanza raccolte e presentate in due giorni dalle diverse strutture impegnate su questo fronte. Alle 92.094 domande presentate alle Poste, direttamente allo sportello o tramite il sito gestito per conto del governo, si aggiungono le 30mila raccolte dai Caf nel primo giorno di assistenza che se seguono lo stesso ritmo anche nel secondo giorno porterebbero il totale attorno alle ...

Decretone alla Camera : si pensa a interventi pro esodati con o senza una nona salvaguardia : In questi giorni è tornato in auge un problema previdenziale nato con la legge Fornero e che ha già visto i vari governi che si sono succeduti, intervenire con vari provvedimenti che evidentemente non sono bastati a sanare definitivamente. Si tratta del fenomeno degli esodati, che si sono trovati di colpo senza lavoro e senza pensione per via della riforma delle pensioni del governo Monti. Sono stati 8 i provvedimenti di salvaguardia già emanati ...

Riforma pensioni - Quota 100 : Decretone alla Camera - in arrivo modifiche sul Tfs statali : E' passato all'esame alla Camera il maxi decreto unico che contiene interventi in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo il via libera ottenuto da Palazzo Madama, il testo dovrà ricevere l'ok dalla Camera per la conversione in legge definitiva che dovrà avvenire entro il 29 marzo, ovvero, dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del decretone. Il Senato approva il decretone Sono ancora tanti i nodi da sciogliere ...

La partita del "Decretone" si sposta alla Camera : Al via il secondo tempo della partita sul cosiddetto decretone che introduce le misure bandiera di M5s e Lega: reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Dopo il disco verde del Senato con modifiche, il testo sarà riaperto alla Camera dove l'esame prenderà il via oggi nelle commissioni Affari sociali e Lavoro con un ciclo di audizioni informali. Il termine per la presentazione degli emendamenti da parte ...

Decretone : dalla stretta sui migranti al Tfs statali - tutti i contenuti : ... uno strumento pensato sia per combattere la povertà che per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Nel corso dell'esame sono state approvate, su proposta della Lega, l'esplicitazione che i ...

'Decretone' su Q100 e rdc : arriva l'ok dal Senato - si attende il passaggio alla Camera : Il Senato dà il via libera agli emendamenti presentati al decretone su Quota 100 e reddito di cittadinanza. Entro la prossima settimana, infatti, il testo sarà sottoposto alla Camera per la seconda lettura e la conversione in legge definitiva. Come ormai noto, la scadenza fissata per il decretone è il 29 marzo: entro tale data, la Camera dovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica che il Governo Conte sta preparando. Pronto un ...

Decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...