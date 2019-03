romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2019) l’del giorno e siamo al sabato puntuali come sempre di Equitalia no per carità 16 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuliano Martire Sant’Ilario e taziano patroni di Gorizia dal latino hilarious parliamo di Ilario Esatto molto diffusi in epoca imperiale deriva dal greco Ila rosso Che significa il allegro È diffuso in tutta Italia grazie al culto di alcuni tanti che hanno dato il nome a Bari località della penisola è una persona incostante che passa dai cerchi di presenza grandi Prove di coraggio ama combattere per ideali Anche se spesso conduce le proprie battaglie senza scendere in campo direttamente restando se ne Comodamente seduto a casa sua nel proprio ufficio innamoratodeboli decise arrendevoli quasi sottomesse anche se poi per compagna di vita sceglierà il più delle volte Paradossalmente una donna troppo forte e determinata ...

romadailynews : Almanacco del 16-03-2019 ore 07:30: l’almanacco del giorno e siamo al sabato puntuali come… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Almanacco del 16-03-2019 ore 07:30', su #spreaker #almanacco - InfoCilentoWeb : L’#Almanacco del 16 marzo 2019 -