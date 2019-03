milanlive

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: 'Avremo? Non è corretto come discorso. Chiaro che dobbiamo far meglio della partita con l'Eintracht, manon è il termine ...

MilanLiveIT : #Spalletti: “Paura del #Milan? No, serve solo più fiducia” - Matteo22926733 : @FabRavezzani abbiamo una società debole, ancora attorcigliata da fpf e debito, incapace di decidere sui casi piu s… - kanzenobi : @FBiasin Squadra fuori forma, infortuni, ecc. Ma perché non ha inserito qualche primavera, nel gruppo fin da inizio… -