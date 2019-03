Inter | sarà un derby senza coreografia

Inter - Mourinho continua ad essere accostato alla panchina : se arriva - sarà rivoluzione : La prossima estate l’Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione, sia a livello tecnico, sia a livello societario. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha avuto carta bianca da parte del patron di Suning, Jindong Zhang, nel vertice avuto in Cina, a Nanchino, prima di essere ufficializzato. A rischio ci sarebbe anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, sul quale ci sarebbero indiscrezioni circa un presunto Interesse della Roma. ...

Netflix accelera sugli show Interattivi - chissà se stavolta Apple TV sarà compatibile - : Altri spettacoli interattivi per bambini, invece, su Apple TV vengono riprodotti in modo tradizionale, con le scelte operate automaticamente senza possibile intervento dell'utente. In Minecraft, ...

Il Milan sorride : Gattuso sarà regolarmente in panchina contro l'Inter : Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: Gennaro Gattuso non è stato squalificato dal Giudice Sportivo e sarà regolarmente al suo posto in panchina nel derby di domenica contro l'Inter di Luciano ...

Milan-Inter - nessuna squalifica per Gattuso : nel derby ci sarà : nessuna squalifica per Rino Gattuso, che potrà dunque essere regolarmente in panchina nel derby tra Milan e Inter di domenica prossima. È questa la decisione del giudice sportivo, che ha deciso di comminare una multa a seguito dell’espulsione del tecnico rossonero contro il Chievo. Nel match contro i clivensi, Gattuso era stato allontanato dall’arbitro Pairetto dopo un diverbio con Meggiorini. Sospiro di sollievo, dunque, per i ...

A Verona il raduno della Internazionale della Controriforma. Diciamo "No pasarán" : Associazioni per i diritti umani, movimenti delle donne e pro gender, sigle studentesche e sindacali, la splendida piazza di Milano contro il razzismo, il 15 marzo ragazze e ragazzi per l'ambiente.E allora diamoci tutte e tutti un appuntamento anche a Verona per dire: No pasarán, non passerà la Controriforma.Perché è chiaro a tutti cosa sarà dal 29 al 31 marzo a Verona il Congresso mondiale delle famiglie. Quel ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Nel 2020 l’Internet TV sarà la prima piattaforma in Italia : Secondo uno studio di IT Media Consulting entro la fine del 2020 la TV fruibile attraverso il web (c.d. Broadband TV) diventerà il mezzo prevalente per il 34% delle famiglie Italiane, raddoppiando la quota attuale, subito dietro il digitale terrestre (37%). Nel segmento pay TV, dove internet diventerà la piattaforma principale nel 2020 (passando dal […] L'articolo Nel 2020 l’Internet TV sarà la prima piattaforma in Italia è stato ...

Hutter : «Contro l'Inter sarà dura» : INVIATO A FRANCOFORTE - Lo stadio di Francoforte è già esaurito, 48.000 spettatori presenti; 2.700 tifosi dell'Inter, e l'Eintracht è pronto per sfidare l'Inter. Lo ha assicurato il tecnico dei ...

Eintracht - distorsione al ginocchio : Rebic non ci sarà con l'Inter : Rebic dopo l'infortunio. Epa Buone notizie per l'Inter in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ante Rebic sarà out per il match di giovedì sera contro i nerazzurri. Una brutta ...

Nissan : nuovo concept IMQ sarà presentato al Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/33 ...

Inter - ESCLUSIVO Bordon : "Bisogna trovare l'equilibrio in fretta - con l'Eintracht non sarà una passeggiata" : Intervista di Ivano Bordon sul mondo Inter Ecco quanto detto dall'ex portiere e Campione del Mondo del 1982: "Per prima cosa ci tengo a fare una premessa: non voglio entrare nel merito della ...

La Mostra Internazionale dell'Artigianato diventa Mida : ci saranno le stanze delle meraviglie ispirate a Leonardo : ... designer italiano, scultore, intagliatore e produttore di arredi, che ha dato vita negli anni ad uno stile unico e inconfondibile, riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Oggi l'Ufficio ...

Probabili formazioni/ Cagliari Inter : diretta tv - Joao Mario sarà titolare? - Serie A - : Probabili formazioni Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.