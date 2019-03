Global Strike for Future | Mercalli | “Il pianeta intossicato dalla CO2 | questa è davvero

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “l’ultima chiamata non perché sia uno slogan ma perché siamo già il ritardo, ilil valore di CO2 è il massimo registrato negli ultimi 3 milioni di anni e per non peggiorare la situazione dobbiamo agire adesso, quindi la cura va fatta subito, senza indugiare neanche un giorno“: lo ha dichiarato oggi, in occasione delfor, il climatologo Luca, che partecipa al corteo a Torino. “Occorre sprecare di meno, consumare meno e quello che si consuma deve essere basato sulle energie rinnovabili, non sul carbone, sul petrolio e sul gas. Prevede anche un enorme investimento tecnologico, nessuno dice che dobbiamo tornare alla candela, ma ci vuole anche un grande impegno etico, come ha detto Papa Francesco nella sua enciclica di ormai quattro anni fa, ‘Laudato si”. “Il campanello ...

